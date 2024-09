La lotta alla violenza di genere Primi comportamenti da evitare La scuola li insegna col teatro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)diffusi, anche socialmente accettati, che si alimentano di stereotipi e pregiudizi e che creano il terreno fertile per ladi. "I casi eclatanti, che sfociano in tragedie, sono ben noti – spiega Giovanni Scolari, dirigente scolastico dell’Abba-Ballini,capofila della rete Acontro lasulle donne –. Restano invece sommersi idiffusi che mettono a disagio le ragazze, che rimangono nascosti ma perpetuano l’idea per cui una persona proprietà di qualcun altro, un oggetto". I banchi disono i‘teatri’ in cui le relazioni tra generi diversi si creano, si sviluppano e diventano modelli che saranno poi perseguiti per tutta la vita.