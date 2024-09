Il fortissimo boato avvertito a Roma non era un terremoto Ecco le ipotesi dietro il mistero

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Forte, èsulle cause:nelle zone costiere da Fiumicino a Nettuno. Un improvviso rumore forte, accompagnato da vibrazioni simili a quelle di un, ha scosso i cittadini, generando numerose segnalazioni. Nonostante l’allarme, l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) non ha registrato alcuna scossa sismica. Ma allora, di cosa si è trattato? Scopriamolo assieme. Forte: scossa avvertita in diverse zone della Capitale Ilè stato percepito nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, intorno alle ore 16, nei quartieri di Tor San Lorenzo, Ardea e Aprilia. Ma le segnalazioni non si fermano qui: anche i residenti di Fiumicino, Acilia e dei Castellini hanno raccontato di averla scossa.