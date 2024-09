Eccellenza Falcioni | Il Matelica si pone la salvezza come obiettivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Illavora con lo spirito giusto per preparare al meglio la trasferta di domenica in casa della Portuali Dorica che gioca allo Stadio del Conero, con inizio alle 15. I ragazzi di Giuseppe Santoni si allenano sotto gli occhi del direttore sportivo Lorenzo(foto), il quale fa il punto della situazione. Direttore, che partita vi aspetta? "Affrontiamo un avversario che si è rafforzato con l’ingaggio di Tavoni, un interessante 2004. Inoltre viene da un risultato positivo e quindi giocherà col giusto entusiasmo. Parliamo comunque di una buona squadra che,noi, è una matricola del campionato". Qual è lo stato di salute del? "Dobbiamo valutare le condizioni di un paio di giocatori, alle prese con qualche acciacco, per capire se potremo recuperarli per questa trasferta". Ilè reduce al pareggio interno col Chiesanuova.