Donna ’maschia’ per Saint Laurent Dior e le amazzoni

(Di venerdì 27 settembre 2024) di Eva Desiderio PARIGI È iniziata subito alla grandissima la nove giorni per il pret-à-porter femminile dell’estate 2025 a Parigi sotto un tempo impietoso che ha reso tutto molto complicato soprattutto per gli spostamenti in auto. Il fashion ha i suoi riti, ma la crisi del settore che cova sotto la cenere (e ormai neanche più tanto nascosta) non dovrebbe più permettere poca professionalità, confusione di ruoli, sostenibilità spesso solo di facciata. Sono spariti tanti clienti in primis cinesi, coreani, giapponesi, mentre resistono quelli dagli Usa e gli Emirati, con l’Europa che ansima per le scarse vendite e sta a guardare. Non si scoraggiano però le maison del lusso che portano avanti la loro battaglia per la bellezza delle donne, per la loro affermazione anche attraverso l’abito-habitat.