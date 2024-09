Chi è Jun Lim founder di BTSO | il ragazzo più ribelle della profumeria

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Naked Laundry, Filthy Musk e L’Animal. No, non sono titoli di romanzi spinti, ma i nomi delle ultime fragranze lanciate da BORNTOSTANDOUT, brand coreano didi nicchia dal DNA. Se questo non fosse sufficiente a inquadrarlo, per la presentazione dei tre profumi è stata scelta come location una delle sexy boutique più famose di Milano. Anche un neofita che lo vede per la prima volta non avrebbe dubbi sull’animo profondamente disruptive, provocatorio e decisamente fuori dagli schemi di. Juice dirompenti, immagini provocatorie, un’estetica unica e concept che sfidano le tradizionali Maison europee, questo brand è nato davvero per distinguersi da tutti, di nome e di fatto.