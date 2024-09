Veglia anti aborto davanti al Policlinico il sindaco condanna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Modena, 26 settembre 2024 – La 'per la vita' che si tiene daval"è un'iniziativaabortista che nulla ha a che fare con l'aiuto e il sostegno alle donne. In questi giorni associazioni e realtà di donne della nostra città mi hanno messo a conoscenza di questo fatto della cui esistenza ho letto anche sulla stampa". Così ilMassimo Mezzetti, sul presidio spuntato nel principale ospedale della città. "Come- continua- non può lasciarmi indifferente che ci si raduni per condizionare, con subdola violenza, l'esercizio di un diritto stabilito da una legge dello Stato che a sua volta fu una conquista nata da una grande mobilitazione dal basso in tutto il paese, soprattutto delle donne e del movimento femminista e delle donne".