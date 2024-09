Roma tre arresti per droga e sequestro di sostanze stupefacenti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Due operazioni antidella polizia portano all’arresto di tre persone e aldie denaro contante. La Polizia diha condotto due operazioni antiche hanno portato all’arresto di tre persone. Nella prima operazione, gli agenti del IX distretto Esposizione hanno fermato un italiano di 21 anni e un 29enne di origine romena. Gli investigatori, dopo aver osservato i movimenti dei due uomini che si riunivano abitualmente in un appartamento di via Papiri, hanno deciso di intervenire. Durante il controllo, gli agenti hanno visto un uomo entrare rapidamente nell’abitazione dopo aver bussato alla porta. I poliziotti sono allora entrati e hanno sorpreso i due sospettati intenti a preparare dosi di. Sul tavolo erano presenti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.