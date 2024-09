MotoGP inizia il weekend di Mandalika Bagnaia vuole la riscossa laddove un anno fa Martin rovinò tutto…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo essersi messi alle spalle il secondo fine settimana di Misano Adriatico, questa volta in edizione Gran Premio dell’Emilia-Romagna, il Mondiale di2024 saluta ufficialmente l’Europa e parte per la lunga trasferta tra Asia e Oceania, prima di fare poi ritorno nel Vecchio Continente in occasione del gran finale di Valencia con le ufficialità dei 3 titoli. Il programma della classe regina si fa sempre più serrato. Dopo Misano-2, infatti, si proseguirà senza soluzioni di continuità. Si inizierà già in questocon il Gran Premio dell’Indonesia sul tracciato di, quindi si passerà subito al Gran Premio del Giappone a Motegi per un tour de force davvero importante. Cosa dovremo attenderci daldi? In primo luogo cercheremo di capire se arriverà la risposta di Francescodopo la rovinosa caduta di Misano-2.