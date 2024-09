Mobilità innovativa e sostenibile ecco la sperimentazione Maas

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) A partire dall’1 ottobre, grazie al «Mobility as a Service» (), un sistema avanzato disemplice e, anche in Campania sarà possibile organizzare gli spostamenti e l’itinerario di viaggio comodamente da un’app da cui si potrà prenotare e pagare on line un biglietto unico per utilizzare diversi mezzi di trasporto, dal treno all’autobus, acquistando anche il pass turistico. La Regione Campania invita 1.000 cittadini a partecipare allarivolta, oltre che ai residenti campani, anche ai turisti italiani che si spostano sul territorio regionale per visitare luoghi di interesse turistico e culturale, così come alle persone che raggiungono la Campania e hanno esigenze diper ragioni di lavoro.