Manita al Palermo il Napoli vola agli ottavi di Coppa Italia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldilaga col, e balzadi: farà visita alla Lazio. Al Maradona gli azzurri rifilano un 5-0ospiti. Risultato inequivocabile, con la squadra zeppa di seconde linee. Gara in cassaforte già nell’intervallo. Il match si risolve tra 7? e 12?. A decretarlo è una fulminea doppietta di Ngonge, griffata di sinistro: il primo da fuori area, il secondo di diagonale. In entrambi i casi, non incolpevole il redivivo Sirigu, appena rientrato al. Partita in discesa, quasi da accademia. I rosanero però hanno una paio di chances. Prima Le Douaron manca di poco la deviazione sottoporta. Poi il francese spreca in alto, dopo un palo da fuori di Brunori. A chiudere il discorso è però Juan Jesus di testa. La zuccata vincente arriva su assist di David Neres da calcio d’angolo.