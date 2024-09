Look da sfilata | il meglio e il peggio da Parigi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ultimo giro di boa, il grande caravan della moda saluta Milano e vola aper dare il via all’ultima delle settimane della moda di settembre 2024. New York sembra ormai un lontano ricordo, ma non è ancora concesso mollare: all’appello manca la Fashion Week più intensa e ricca. A rendere speciale e memorabile questa dieci giornate ci penseranno il gran numero di show ed eventi imperdibili (qui il calendario per non perdersi nulla) ma anche iStreet Style visti fuori dalle passerelle. Tutti memorabili, chi per merito e chi per errori di stile difficili da dimenticare, che lo show deida invitati abbia inizio.