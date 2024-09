Dichiarazioni false per avere benefici Intesa Finanza-Dsu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si dichiarano indigenti, ma in realtà non lo sono. Furbi, quello sì. Studenti universitari che attingono alle misure di sostegno gratuite, grazie a una dichiarazione falsa del proprio stato patrimoniale, a discapito di chi possiede davvero i requisiti per attingere al bando di assegnazione degli aiuti. Per prevenire e combattere il fenomeno la guardia die il Dsu Toscana hanno rafforzato la collaborazione. L’accordo anti-frode (della durata di tre anni) è stato firmato dal comandante regionale Toscana della guardia di, generale di divisione, Giuseppe Magliocco, e dal presidente del Dsu Toscana, Marco Del Medico: lo scopo rendere più tempestiva e puntuale l’individuazione dei casi di irregolarità.