Allarme bambini giocattoli tossici dalla Cina Il maxi sequestro

(Di giovedì 26 settembre 2024) 4mila peluche e altridi provenienza cinese sono stati sequestrati al porto di Livorno dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). L’operazione è scattata a seguito della documentazione carente del marchio CE, la certificazione di conformità alle normative europee. L’azienda importatrice è ora sotto indagine per possibili illeciti in materia di sicurezza dei prodotti, con il rischio di pesanti sanzioni.” pericolosi per iIl laboratorio chimico dell’Adm ha effettuato le analisi, che hanno confermato i sospetti dei funzionari doganali: ipresentavano gravi irregolarità, tra cui parti piccole facilmente ingeribili e una scarsa resistenza meccanica.