Nico Paz giovane promessa del Como

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Paz, ladella Serie A Paz, centrocampista ventenne di origini spagnole, è una delle grandi promesse di questa stagione di Serie A.Paz è cresciuto nel Real Madrid. Nonostante laetà, essendo classe 2004, si è imposto rapidamente come titolare deldi Cesc Fabregas e ieri è stato tra i protagonisti del successo della squadra in questo campionato. Autore del tiro del sorpasso (la Lega Serie A ha assegnato autogoal a Kolasinac). Il calciatore è stato autore di un assist che ha ispirato il terzo goal a Fadera. Fadera è stato poi bravissimo a far fuori De Roon e a battere Carnesecchi. Gli accordi trae Real MadridPaz quest’anno è passato alper 6 milioni di euro, ma il club madrileno ha incluso nell’accordo una clausola. Ciò gli permetterebbe di riportare il proprio calciatore nel team se dovesse emergere in Serie A.