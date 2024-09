Manamauri Energy by Ebimotors | atteso il ritorno in 24h Series

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Une graditosta per concretizzarsi nel Middle East Trophy della 24hby Michelin. Ad inizio 2025 vedremo nuovamente al via nella main class GT3 la coloratissima Porsche 911 GT3 R diby. L’auto prenderà parte alle due gare di durata con il numero 95. In pista avremo sempre lo storico quartetto che tanti successi ha già riscosso negli ultimi anni. A fianco di un carico Fabrizio Broggi, in pieno recupero dopo la lunga pausa dovuta all’infortunio, ci saranno Sergiu Nicolae, Sabino De Castro e Cosimo Papi. Soprattutto per Fabrizio la lontananza dalla pista per i problemi alla schiena è stata un’agonia. Vista la sua immensa passione e la volontà di tornare al 100%, sottolineiamo il lavoro e l’impegno che ha messo giorno dopo giorno in questi lunghi mesi di recupero.