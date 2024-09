Libano nuovi raid di Israele Esercito ai civili | Non tornate a casa Beirut | 500mila sfollati Hezbollah lancia il 1 missile verso Tel Aviv | intercettato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mentre gli“sono vicini al mezzo milione“, come ha detto il ministro degli Esteri Fuad Hussein all’Assemblea Generale dell’Onu, per il 3° giorno consecutivo le Israel Defense Forces continuano a bombardare il. “Dalle 5 del mattino gli aerei da guerra nemici hannoto attacchi” su diverse aree del meridione, riferisce l’agenzia di stampa libanese Nna. Inoltre “aerei da guerra e droni” hanno preso di mira diverse località nella zona di Baalbek, nella valle della Bekaa, nell’est del paese. Ovunque si registrano vittime. Secondo le Idf, tra gli obiettivi c’erano miliziani die decine di depositi di armi contenenti missili da crociera,tori per missili di precisione e altre infrastrutture”.