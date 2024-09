Libano continuano i bombardamenti israeliani | 500mila sfollati Missile Hezbollah intercettato su Tel Aviv Meloni | Basta tragedie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – Continua a infuocarsi la situazione in Medio Oriente, dove da due ilè massicciamente bombardato dalle forze israeliane, attaccate a loro volta dai raid di. Questa mattina, per la prima volta nella storia, unlanciato dall’organizzazione filo-iraniana ha sorvolato Tel, venendodal sistema di difesa aerea dello Stato ebraico. Nella notte e nelle prime ore del mattino, l’Idf ha colpito Jiyeh, Saadiyat e l’area di Baalbek, situate nel sud del. Raid anche su alcune località vicine alla capitale Beirut. Il numero deglicostretti ad abbandonare le proprie abitazioni – in quanto distrutte o guidati dalla paura – potrebbe aggirarsi sul mezzo milione, come riferito dal ministero degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib all’Assemblea generale dell’Onu.