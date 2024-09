Grave incidente in FiPiLi tre feriti in codice rosso Traffico bloccato verso Livorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lavoria (Pisa), 25 settembre 2024 – Unstradale all’altezza di Lavoria sta creando problemi e disagi in. In base ad una prima ricostruzione lo scontro avrebbe coinvolto più autovetture, causando il ferimento di tre persone. Sono state tutte trasportate in ospedale in. L’è avvenuto tra la diramazione per Pisa e lo svincolo di Vicarello, in direzione. A quanto pare in quel punto è presente un cantiere. Un’auto avrebbe tamponato proprio un mezzo da lavoro che in quel momento era fermo. Ilè statoe questo ha inevitabilmente generato grosse code.