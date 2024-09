Europa League Baroni | Ci serve più cattiveria sotto porta Europa League è un obiettivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Amburgo 25 settembre 2024 - Ieri giornata di vigilia in casa della Lazio. La squadra capitolina ha lasciato Formello alla volta della Germania, dove alle 21 di oggi l'attende la Dinamo Kiev per il debutto in. Un debutto di stagione inper la squadra biancoceleste, la prima volta inda allenatore per Marco. Una grande sfida per il tecnico dopo tanta gavetta, culminata con i due grandi exploit delle ultime due stagioni, dove ha ottenuto salvezze complicate con Lecce e Verona. Tanta attesa dunque per il tecnico, ieri presente nella sala stampa del Volksparkstadion di Amburgo per presentare la sfida contro gli ucraini. Ecco le sue parole nella conferenza stampa pre-partita, dove era presente anche Mattia Zaccagni in virtù del ruolo di capitano della formazione laziale.