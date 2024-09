Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 25 settembre 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Chi?, ledel 25su Rai 3 Questa sera – mercoledì 25– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Amedeo Matacena e la madre muoiono a soli tre mesi di distanza e ora la Procura di Reggio Calabria ha indagato l’ultima compagna per omicidio (e altri dieci reati). Ma chi è Maria Pia Tropepi? Documenti inediti nelladi stasera. E poi il ragazzo scomparso a Luogosanto in Sardegna due mesi fa: va a fare una passeggiata e non torna, mentre i suoi vestiti vengono ritrovati su un muretto. Si è spogliato? E perché? Che cosa è successo? La mamma di Michael sarà in studio.