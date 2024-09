Reazione a catena le Volta pagina vincono 126mila euro ed è il caos | Basta porc***a i cog***i come noi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Con una parola, "Nominale", lesi portano a casando il, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. In studio, è il delirio: standing ovation con le supercampionesse che crollano letteralmente. Anna Laura e Rosa si accasciano e ridono, Antonella perde la sua espressione imperturbabile e scoppia a piangere. Ma fuori, sui social, è una valanga di accuse e sospetti. "126.000, Ci ripigliamm tutt chell ch'è o nuost", commenta su X una telespettatrice citando Gomorra e ricordando tutte le puntate precedenti in cui per errori, sfortuna o sviste degli autori le tre concorrenti hanno solo sfiorato il montepremi. Ma è una posizione decisamente minoritaria.