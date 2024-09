Per dar contro a Meloni e Trump riscrivono la geografia di New York | balle spaziali e figuraccia su La Stampa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Eccoci ad Occhio al Caffè, la rassegnapoliticamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "I temi di oggi. C'è la faccenda Unicredit, con la reazione del governo tedesco che alza la paletta per dire: fermi tutti. E così capite bene che tutti i discorsi sull'apertura dei mercati diventano carta sul cui uso possibile ciascuno può riflettere", rimarca il direttore. "Questioni economiche: l'Istat corregge il rialzo di Pil, 100 miliardi in più, ma questo non cambia i progetti per la legge di Bilancio, Giancarlo Giorgetti è come quei padri di famiglia che quando entra una lira di più non li spende in vacanze", sottolinea Capezzone. "Naturalmente c'è Giorgiae il suo discorso all'Onu, ma anche molta fiction sui giornali italiani: ci sono degli inviati che riescono nel capolavoro di riscrivere ladella città di New".