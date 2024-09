LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | Luna Rossa in testa a metà delle semifinali ma americani e svedesi sono vicinissimi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:24 Comitato di regata che ordina il cambio del fiocco. Ci sarà dunque qualche minuto ulteriore di attesa prima della terza regata. 15:20 LA CLASSIFICA GENERALE DOPO GARA-2 1-(ITA) 14 punti 2-American Magic (USA) 12 3-Artemis Swedish Challenge (SWE) 12 4-Athena Patway (GBR) 10 5-Sail Team BCN (ESP) 6 6-Andoo Team (AUS) 2 15:17 Con un piccolo brivido finale gli statunitensi si aggiudicano gara-2. Ultima manovra imperfetta per gli, che riescono a tagliare il traguardo per un soffio dinanzi a. Terza posizione per Athena Patway, poi Sail BCN, Artemis ed Andoo. AMERICAN MAGIC VINCE! 15:15 American Magic che allunga leggermente nel corso dell’ultimo e decisivo lato di poppa. Ci80 metri tra statunitensi e. 15:14 Ingresso nel terzo gate nuovamente in separazione tra American Magic e