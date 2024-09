La difficile fioritura della Margherita nel campo largo della sinistra italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 24 settembre 2024) Lasi sciolse formalmente nella calda giornata del 16 giugno 2012 in una burocratica riunione, ma di fatto aveva cessato di vivere quattro anni prima, nel 2008, quando confluì nel nuovo Partito democratico. Dunque fa un po’ impressione che se ne riparli sedici anni dopo come di una suggestione o addirittura di una necessità : eppure il tema c’è. Sui giornali, soprattutto. Nello scenario politico non è che vi siano chissà quali movimenti, resi difficili da una oggettiva situazione di penuria di personaggi e possibili leader.