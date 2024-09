La 5G si incontra a 31 anni dalla maturità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Cascina, 24 settembre 2024 - L'emozione nel ritrovarsi a più di tre decenni dal diploma. La 5G, dell'indirizzo di ragioneria programmatori, dell'Istituto Superiore Antonio Pesenti di Cascina, ha celebrato i 31, conseguita nel corso dell'anno scolastico 1992-1993. L'iniziativa è partita nei mesi scorsi da una ex alunna, Raffaella, che si è adoperata rintracciando i suoi vecchi compagni di classe tra numeri in rubrica e social. Gli ex studenti sono riusciti a ritrovarsi tutti quanti, coinvolgendo nell'idea anche i rispettivi professori e le rispettive professoresse che hanno fatto parte del loro percorso di studi.