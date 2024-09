Il Paradiso delle Signore spoiler | il ritorno di Vittorio Conti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 24 settembre 2024), dopo mesi di assenza, farà finalmentea Milano, come suggeriscono glidel. Il direttore del grande magazzino milanese, in particolare, tornerà in città e incontrerà Tancredi di Sant'Erasmo. Ricordiamo che, di recente,è stato costretto a scappare in compagnia di Matilde Frigerio, dopo che la donna è stata denunciata dal marito per adulterio e ha rischiato l'arresto., a quel punto, ha affidato la gestione dela Roberto Landi e a Marcello Barbieri, i quali si sono rimboccati le maniche e hanno cercato di portare avanti l'attività di. Nel frattempo, Tancredi non ha mai abbandonato i suoi propositi di vendetta nei confronti del rivale e, prossimamente, i due avranno modo di ritrovarsi l'uno di fronte all'altro.