Gestione bar del tennis Il ricorso è stato respinto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Il Tar e il Consiglio dihanno rispinto ildei precedenti gestori del bar nell’area dei campi da, il Comune ordina lo sgombero. E, nel frattempo, l’ente assegna ladi tutto l’impianto di Porto Santo Stefano all’associazione AsdClub Argentario. Lo scorso mese di agosto il Comune aveva aperto la procedura per individuare un soggetto interessato alla riqualificazione e successivadell’impianto comunale dain via del Campone. Ladell’impianto sportivo è stata quindi affidata per 10 anni all’AsdClub Argentario, l’unica società sportiva ad aver presentato la proposta progettuale, che dovrà quindi anche riqualificare l’area tramite la realizzazione di una copertura del campo da padel e sistemando la pavimentazione.