Galatasaray il vice presidente Hatipoglu | Osimhen è felice qui a gennaio non si muove

(Di martedì 24 settembre 2024) “Non c’è alcuna possibilità chepossa lasciare la squadra a. Anzi, la speranza è di farlo rimanere qui anche la prossiam stagione. Di certo sarà un giocatore delfino a giugno”. A parlare in merito al futuro dell’attaccante nigeriano è ildelIbrahim. “Discutere di queste cose serve solo per agitare l’attenzione mediatica – prosegue il dirigente – Il giocatore dimostra in ogni partita quanto sia legato al nostro club.ha un contratto con noi sino alla fine della stagione. È moltoqui. Non ha senso discutere del fatto che possa andar via durante la pausa di metà stagione”., il: “qui, anon si” SportFace.