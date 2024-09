Pastena finalmente il semaforo tra via Dei Mille e Medaglie d’Oro verrà riparato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo quattro lunghi mesi e diversi incidenti stradali, ilsituato all’incrocio tra via Deie via, sarà. Il malfunzionamento delha provocato numerosi problemi di sicurezza stradale nella zona orientale di Salerno. Come riportato dal quotidiano La Città e da Salernonotizie.it, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire, affidando i lavori di riparazione. Il dirigente del Settore Mobilità di Palazzo Guerra, Luigi Mastandrea, ha firmato negli ultimi giorni la delibera per l’assegnazione dei lavori alla ditta “S.B.S. srl” di Frattamaggiore, che si occuperà dell’intervento per un importo di 45mila euro.