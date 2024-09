Milan il pensiero dell’avvocato del Diavolo | Fonsacchi dà una lezione a Simone Inzaghi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ildelè chiaro: ildi Fonseca è stato simile a quello di Sacchi. Così si dà unaDanno tutti qualcosa in più consapevoli che 7 sconfitte nei derby sarebbe qualcosa di inaccettabile. Solo Rafael Leao non è all’altezza dei compagni ma gli altri sopperiscono anche alla sua prestazione altalenante. La strada è in salita e appena iniziata ma paradossalmente più offensivi con Alvaro Morata al posto di Loftus-Cheek ilè più equilibrato. Poi l’anima italiana la risolve. Come in un finale di un film epico il ragazzo del settore giovanile svetta su Davide Frattesi a ricordarci che la palla è rotonda e la ruota gira sempre Ilè ancora malato ma piano piano i brodini lo stanno facendo uscire dalla convalescenza.