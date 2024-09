La Pantera si mangia il Picchio Primo successo al Del Duca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Lucchese riesce a sfatare il tabù del "Del", dove i rossoneri non avevano mai vinto e si portano a casa unimportantissimo. Gorgone (squalificato, in panchina Testini), deve fare a meno di Costantino infortunato ed al suo posto manda Fedato a fare coppia con Saporiti. Frison in difesa al posto di Fazzi. Nel mezzo al campo parte dalminuto Catanese al posto di Visconti. Parte bene l’Ascoli, una delle formazioni candidate alla vittoria finale del campionato, dopo essere appena retrocessa e ci prova subito con Tirelli. La Lucchese riesce, comunque, a prendere le misure e, al 7’, è Saporiti che prova la conclusione da fuori che termina di poco a lato. Al 18’ bello schema direttamente su calcio d’angolo: la palla arriva a Catanese che, da fuori area, lascia partire un tiro a mezz’altezza che Livieri vola a deviare in angolo.