La morte non esiste | cosa accade alla coscienza dopo il trapasso | il libro-inchiesta cambia tutto

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non omnis moriar (non morirò). È una frase di Orazio. Il grande poeta romano probabilmente si riferivasua opera, tanto bella da meritare l'immortalità. Nel Medioevo questo verso fu letto come testimonianza di fede cristiana: l'immortalità dell'anima ma non del corpo. Ma siamo sicuri che il corpo sia mortale? Lavivela? Stéphane Allix, reporter, inviato nei luoghi più “caldi”, dall'Afghanistan al Pakistan, si dice convinto che ci sia oggettivamente un «». E prova a dimostrarlo attraverso un'straordinaria racchiusa in unispirato dscomparsa improvvisa del fratello: Lanon(HarperCollins, pp. 352,19 euro). Il fratello di Allix muore in un incidente in Afghanistan, nel 2001. Allix allora ha 32 anni ed inizia a domandarsi dove possa essere finito Thomas.