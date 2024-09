G7 Agricoltura a Siracusa di cosa si parlerà a Ortigia e perché ci sono già polemiche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un nuovo appuntamento per il G7 a guida Italia. Prende il via giovedì 26 settembre, fino a sabato 28, la Riunione dei Ministri dell’del G7 in Sicilia. Il focus del G7 dell’, nell’incantevole Castello Maniace sull’isola di, sarà su sostenibilità, giovani e Africa.si prepara quindi a diventare il centro delle riflessioni globali su, sostenibilità e sicurezza alimentare, con uno sguardo particolare rivolto al futuro delle nuove generazioni e al continente africano. Tutto pronto a, a, per il G7 dell’. L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei Paesi del G7, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti.