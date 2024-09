5 sane abitudini per mantenere il cervello giovane

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il nostronon è esattamente un dettaglio, e se gli alieni ci stanno osservando è probabile che si facciano qualche domanda sull'attenzione che prestiamo ad addominali e bicipiti, per dire, a fronte del dilagante nulla che spesso riserviamo alla nostra capacità di pensiero. Molto poco ci interessiamo anche all'organo da cui dipende praticamente tutto, compresa la capacità di sollevare i pesi in palestra, che è sempre in movimento e cambia notevolmente nel corso della vita. «Durante l'infanzia e l'adolescenza si sviluppa rapidamente, stabilendo i circuiti principali, ma anche nell'età adulta c'è un continuo "rimaneggiamento" dei circuiti cerebrali, in particolare durante il sonno», spiega Pietro Pignatta, responsabile di Neurologia all’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. Tanto che, spiace dirlo, ildi un ventenne funziona in modo diverso da quello di un quarantenne.