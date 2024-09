Sinner bombardato | La mafia a coprirgli il c***o Il delirio arrivano denunce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Non c'è niente da fare: da un annetto Janniksta dividendo "l'internet" tra i fan che si spellano (giustamente) le mani per le imprese del 23enne di San Candido, che forse già oggi da numero 1 del ranking mondiale e con due slam vinti in meno di 12 mesi si può già fregiare del titolo di "più grande tennista italiano di sempre" (Nicola Pietragngeli ci perdonerà) e gli hater che non perdono occasione per colpirlo al grido "Montecarlo", "robot" e "non è italiano". I trionfi agli Australian Open e agli Us Open, oltre ovviamente ai successi "minori" come Miami e Cincinnati, per non parlare delle performance in Coppa Davis, finiscono in secondo piano nel mare magnum dei social dove vince sempre la polemica spicciola del giorno, destinata a lasciare spazio alla prossima nel giro di poche ore.