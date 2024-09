Saviano crollo palazzina trovato morto anche altro bimbo di sei anni | si scava per cercare la madre e la nonna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 22 settembre 2024) Aggiornamento ore 10,37 E’ accaduto a, nel napoletano. Estratti vivi papà e fratellino. Il, molto probabilmente, causato dall’esplosione di una bombola di gas. E’ stato raggiunto dai soccorritori il corpo senza vita di unfratellino che è deceduto neldi unain via Tappia 5, a, in provincia di Napoli, molto probabilmente per l’esplosione di una bombola di gas. Nel, hanno perso la vita una bambina di 4e il fratellino di 6. Il papà e unfiglioletto di 2sono stati estratti vivi e ora sono ricoverati in ospedale. I soccorritori, vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile e volontari, continuano are a mani nude perdi salvare ladei bambini e l’anzianaresidente al secondo piano, dove sarebbe avvenuto lo scoppio della bombola.