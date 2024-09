Perdono giro d’affari tra i banchi Panino e bibita fino a dieci euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Ildi Terranuova, come ogni anno, chiude in grande stile tutte le feste paesane del Valdarno che prendono il via già nel mese di luglio. Dal venerdì al martedì ilper i commercianti del luogo e per gli ambulanti si impenna notevolmente. Ma quanto costa agli avventori partecipare ad una delle fiere più rilevanti della Toscana? I valdarnesi, ma anche coloro che raggiungono la città di Poggio da fuori comprensorio, difficilmente rinunciano ad un pasto tra le bancarelle e i luna park, soprattutto quando regna il bel tempo. Abbiamo così deciso di fare una passeggiata tra iper capire quanto può costare un pranzo veloce oppure una cena tra le vie di Terranuova. Prendiamo ad esempio un classico della tradizione culinaria di questa manifestazione: l’irrinunciabilecon la porchetta.