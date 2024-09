Napoli contro la Juventus si rivede il 4-3-3 | la difesa brilla ancora ma l' attacco fatica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 - Se è vero che si torna sempre dove si è stati bene, allora per illa casa continua a chiamarsi 4-3-3, il modulo che a sorpresa Antonio Conte ha lanciato dall'inizio all'Allianz Stadium, nel mai banale incon la. Qualche scampolo con il 'nuovo-vecchio' schema si era già visto a Cagliari, come ammesso dal tecnico salentino a margine dello 0-0 finale che non passerà di certo alla storia per lo spettacolo offerto: in quell'occasione però, con la partita già ampiamente incanalata sui binari azzurri ben prima del rotondo poker finale, ogni giudizio rischiava di rimanere sospeso fino a un esame più probante.