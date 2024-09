Guai per Senzacqua la minoranza attacca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) L’agenzia delle entrate, riscossione di Vicenza, ha sottoposto a pignoramento l’indennità del vice sindaco, Fabio, a garanzia di un credito fiscale consolidato dell’erario di 1.176.303 euro. Una notizia bomba che mette in seria difficoltà il sindaco Valerio Vesprini e che pur non ravvisandovi il compimento di reati pone ugualmente non pochi interrogativi. La notizia-bomba è stata sganciata ieri pomeriggio dai consiglieri comunali diin una conferenza stampa da loro indetta per far sapere di aver inoltrato sulla vicenda del vice sindaco un’interrogazione al primo cittadino. Una notizia, certo, ma non un vero e proprio scoop dato che a Porto San Giorgio era già nella bocca di tutti e si aspettava solo di avere conferme a livello di ufficialità.