XXV Domenica del tempo ordinario Commento al Vangelo secondo Marco

(Di sabato 21 settembre 2024) In questaXXV del, Pasqua settimanale, la liturgia della Parola ci propone come testo evangelico ilannuncio della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. In quel, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà ». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Gesù attraversa la Galilea nel silenzio perché non vuole che la folla, la gente, lo sappia. Non perché avesse qualcosa da temere o da nascondere, ma perché ha bisogno di preparare il cuore e la mente dei discepoli nell’accogliere, comprendere e accettare il suo discorso.