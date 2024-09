Via alla prevendita per lo spettacolo di Maurizio Battista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024)in "Only", il 28 novembre alle 21 al teatro Rossini di Civitanova, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci in collaborazione con i Teatri di Civitanova e il patrocinio del Comune di Civitanova. La produzione dellodiè di Fabio Censi. Attraverso la sua vivace e dissacrante ironia,ripercorre la propria vita: raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo. Biglietti su Ticketone.it.