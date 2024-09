Schianto tra due auto nel Foggiano morti tre giovani e un docente

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - Quattroe un ferito grave nel. È il bilancio dell'incidente tra dueavvenuto venerdì sera sulla strada a scorrimento veloce del Gargano, tra Apricena e San Nicandro Garganico, in località San Nazario. A perdere la vita sono stati tree un. Una quinta persona, una ragazza, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo: è in gravi condizioni. Ancora da chiarire le cause del violento impatto: ilera alla guida di una Kia, mentre i ragazzi viaggiavano su una Panda. "Attoniti e increduli - ha scritto il sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio - apprendiamo la notizia di una nuova tragedia che sconvolge ancora una volta la nostra intera comunità. Un tragico incidente ha strappato all'affetto dei propri cari nostriconcittadini.