Scarpe femminili e appariscenti Pollini scommette anche sulle borse

(Di sabato 21 settembre 2024) "Il momento è complicato lo sappiamo tutti ma in Italia noi ci difendiamo perché la qualità premia", dice Marco Piazzi, direttore generale di, marchio del Gruppo Aeffe di Massimo e Alberta Ferretti, epresidente di Cercal, la scuola internazionale per le calzature di San Mauro Pascoli dove ha sedel’azienda. Qui lavorano ottanta persone, per la maggior parte esperti operai che fannodi alta qualità con oltre venti laboratori esterni. "In Italia abbiamo tre negozi diretti – continua Piazzi – a Milano, Bolzano e Venezia con dieci franchising nella ricca provincia italiana. Abbiamodue negozi a Roma. La produzione è tutta interna e noi la difendiamo con orgoglio".