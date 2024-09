Prove di ripartenza Riaprono alcune strade Ma i cittadini fuori casa sono ancora centinaia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) La morsa del maltempo si sta allentando. E i territori del Bolognese colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi provano a ripartire. Nelle prossime ore nonpreviste precipitazioni e l’allerta, già da oggi, passerà dal colore rosso a quello arancione. Ma l’attenzione rimane altissima, con un monitoraggio continuo di frane e livello dei fiumi. Per quanto riguarda la viabilità, nella serata di ieri è stata riaperta la Sp 7 ‘Valle dell’Idice’, ma con limitazioni. Chiusa, invece, la Sp 47 ‘Baricella-Altedo’, in corrispondenza del ponte di Altedo a causa della rottura di una tubazione.state riaperte anche la Sp 29 ‘Medicina-Sant’Antonio di Quaderna’ al ponte sull’Idice, la Sp 253 ‘San Vitale’ al km 33 in corrispondenza del ponte sul fiume Sillaro, la Provinciale ‘Val di Setta’ al km 13.