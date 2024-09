La pagella di Juventus – Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo la vittoria di Cagliari, ilallostadium contro una Juve reduce dalla vittoria in champions contro il Psv con una partita tatticamente perfetta conquista un punto e continua la striscia positiva, meno possesso palla ma l’unica squadra che ha impegnato in due circostanze il portiere bianconero.0 – 0 Ho visto questo: Meret sv: Esce a metà primo tempo per un risentimento, mai impegnato. Caprile 6: Voto d’ufficio, nessuna parata ma mostra grande personalità. Di Lorenzo 7: Prestazione attenta soprattutto in fase difensiva, con un anticipo di testa nel primo tempo evita pericoli alla porte di Caprile. Rrahmani 7: Annulla Vlahovic nel primo tempo e Weah nella ripresa, aumenta sempre più l’intesa con gli altri due compagni di reparto.