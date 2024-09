La Maison guidata da Donatella approda con grinta alla Milano Fashion Week In passerella le top Vittoria Ceretti e Gigi Hadid

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 21 settembre 2024) Negli spazi suggestivi del Castello Sforzesco diVersacecon la sua consueta vitalità. In sottofondo una partitura musicale che vira dal classico all’elettronico, in scena una collezione Primavera-Estate 2025 per Versace all’insegna del concetto di “more rather than less”. La linea prende forma mediante un guardaroba leggero, libero, disinvolto, interpretata indalle modelle del momento e amiche del brand,. Leggi anche › Perché non riusciamo a dimenticare le modelle degli Anni ’90? Un outfit molto personale, ma quotidiano, complesso nella sua costruzione e pratico nell’approccio. Calze velate rosse elevano i micro shorts e le camicie da ufficio, rendono notabile anche lo sdoganato abito floreale.