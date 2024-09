Ferragni Fedez e Tony Effe? Quanti soldi vale ogni attacco | il pesantissimo sospetto dell' esperto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) I dissing tracontinuano a dividere il mondo del web. Le tifoserie sono già partite e mentre i due rapper se le cantano e se la suonano, c'è chi cerca di capire se la lite tra i due sia reale o se dietro ci sia qualche sofisticata operazione di marketing. Di certo c'è che entrambi sembrano averne guadagnato da tutta questa vicenda fatta di insulti e battute alquanto discutibili. In particolare, l'ex marito di Chiaraha visto aumentare le interazioni dei suoi post del 255% e il rapper romano dal canto suo, ex Dark Polo Gang, ha guadagnato ben 255 mila follower secondo i dati'osservatorio Arcadiacom.it. Per Domenico Giordano,data analyst e spin doctor di Arcadiacom.it, infatti, "hanno vinto tutti e hanno perso i follower", ha spiegato intervistato da Leggo.