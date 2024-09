Treni in Emilia Romagna la ripartenza dopo l’alluvione | le tratte riattivate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bologna, 20 settembre 2024 – Il miglioramento delle condizioni meteola drammatica alluvione inha consentito la riapertura al traffico ferroviario di alcune linee,che i controlli delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana hanno dato il via libera. In altri punti, servirà ancora tempo per riprendere le normali operazioni di trasporto su rotaie. Le lineeA partire dalle 6 di questa mattina la circolazione ferroviaria fra Portomaggiore e Ravenna è ripresa a pieno regime,che dalla mezzanotte di ieri era stata momentaneamente sospesa per il maltempo. Questa percorso si è aggiunto ai servizi nuovamente efficienti da ieri, ossia il tratto fra Grizzana e Monzuno della Bologna - Prato, lo spezzone fra Faenza e Forlì della Bologna - Rimini e la linea Faenza – Ravenna.