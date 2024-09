Tra noi c’è qualcosa… Grande Fratello Shaila Gatta e il coinquilino sgamati da Cesara Buonamici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Seconda puntata del, che è tornato in onda giovedì 19 settembre con nuovi ingressi, nomination e anche confessioni. Seppur iniziato solo da qualche giorno, infatti, già ci sono stati i primi momenti di crisi da parte di alcuni concorrenti. Come per, che prima della diretta ha avuto un crollo che è però riuscita a superare anche grazie al supporto di un. Nemmeno a dirlo, Alfonso Signorini e le opinioniste hanno voluto saperne di più e la ex velina è stata chiamata a raccontare le sue emozioni e del legame che si è venuto a creare con il gieffino. “Ho avuto una crisi, però ho capito che a volte sforzarsi di essere forti, non serve a nulla. Molte volte per non far preoccupare gli altri ho represso le mie emozioni, però accumula, accumula e non sai più con chi sfogarti, poi esplodi”, ha detto la ballerina.