Non do il permesso di andare in bagno ai vostri figli per motivi ben precisi | la maestra si sfoga su TikTok ma i genitori si infuriano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Se vuoi che tuoo riceva un trattamento speciale, probabilmente mandarlo alla scuola pubblica non è la scelta giusta. Troppi privilegi da parte deipreparano ial fallimento nella vita reale”. Ora, queste parole le dice Jane, conosciuta sucome @homelearninghaven, unache insegna alla scuola primaria e che proprio in un video pubblicato sulla popolare piattaforma spiega perché non manda i suoi alunni in. Viste le critiche di diversi, la donna chiarisce che si tratta di farli aspettare solo qualche minuto e che ci sono delle motivazioni per cui decide di agire così. Jane, come racconta Unilad.com che riprende la storia, spiega di aver detto a un bimbo di aspettare perché stava facendo un’attività di coppia e avrebbe quindi bloccato anche il compagno.